Britse sprintkampioen Kilty moet WK overslaan

De Britse atletiekploeg heeft een belangrijke medaillekandidaat zien afhaken voor de WK indoor van komende maand in Birmingham. Sprinter Richard Kilty, de wereldkampioen van 2014 op de 60 meter, liep tijdens de nationale kampioenschappen een achillespeesblessure op. Kilty moest daardoor een punt zetten achter zijn indoorseizoen.

,,Als meest succesvolle Britse indooratleet van de laatste jaren is dit heel moeilijk, maar ik moet aan mijn gezondheid denken”, schreef de 28-jarige sprinter op Twitter. Kilty veroverde in 2015 en 2017 de Europese indoortitel. De Brit verraste in 2014 bij de WK indoor in de Poolse stad Sopot door het goud te pakken in 6,49 seconden, nog altijd zijn persoonlijk record.

Kilty geldt als een echte specialist op de korte sprint. De 100 meter is voor hem al te ver, hij liep die afstand nog nooit onder de 10 seconden.