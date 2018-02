Droomfinale tennistoernooi Rotterdam

Met een duel tussen de nummers één en twee van de plaatsingslijst heeft het ABN World Tennis Tournament de gedroomde finale gekregen. Roger Federer, vanaf maandag de nummer een van de wereldranglijst, neemt in het sportpaleis Ahoy vanaf 15.30 uur op tegen de Grigor Dimitrov. De Bulgaar is nu nummer vijf van de wereld.

De Zwitserse tennisgrootheid plaatste zich voor de finale door winst op de Italiaan Andreas Seppi. Dimitrov moest in de halve finale aantreden tegen de David Goffin. In de tweede game van de tweede set kreeg de Belg een bal op zijn oog en moest de strijd staken.

De 36-jarige ‘King Roger’ won in de kwartfinale van Robin Haase, de beste Nederlandse tennisser. Federer won het toernooi van Rotterdam in 2005 en in 2012. De beste prestatie van Dimitrov, die vaak in Rotterdam speelt, was tot dit jaar zijn halve finaleplaats in 2013. Hij vloog er toen uit tegen de latere toernooiwinnaar van dat jaar, Juan Martin Del Potro.