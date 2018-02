Duitsers leiden halverwege in tweemansbob

De Duitse bobsleeër Nico Walther heeft na twee van de vier runs op de Spelen van Pyeongchang de leiding bij de tweemansbobs. Met zijn remmer Christian Poser kwam hij bij de tweede run op de zijkant van de bob over de finish, maar dat had amper invloed op de tijd. Het tweetal bleef ongedeerd en kan maandag om de medailles gaan strijden in de derde en vierde run.

Walther heeft na twee runs een voorsprong van een tiende van een seconde op de Canadees Justin Kripps met Alexander Kopacz. De Duitser Johannes Lochner staat met remmer Christopher Weber voorlopig derde. Ook viervoudig wereldkampioen Francesco Friedrich, eveneens uit Duitsland, heeft nog zicht op een medaille. Hij staat vijfde. De Let Oskars Melbardis was de snelste in de eerste run, maar viel terug naar plaats vier.