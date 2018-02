Favoriet Thiem pakt titel in Buenos Aires

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft zijn favorietenrol in Argentinië waargemaakt. De nummer één van de plaatsingslijst won de finale van het ATP-toernooi in Buenos Aires zondag eenvoudig van de Sloveen Aljaz Bedene: 6-2 6-4. Het is de negende toernooizege voor de 24-jarige nummer zes van de wereld.

In de halve finale van het Argentina Open had Thiem snel afgerekend met de Fransman Gaël Monfils (6-2 6-1). Bedene had drie sets nodig tegen de Argentijn Federico Delbonis (6-4 2-6 6-1).