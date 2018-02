Federer wint makkelijk van Dimitrov in finale

Roger Federer heeft voor de derde keer het tennistoernooi van Rotterdam op zijn naam gebracht. De Zwitser, vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld, had in de finale weinig moeite met zijn Bulgaarse tegenstander Grigor Dimitrov 6-2 6-2.

Met de nummer één tegen de nummer twee van de plaatsingslijst kende het ABN AMRO World Tennis Tournament de gedroomde finale. Een echte wedstrijd werd het zondag evenwel niet. Dimitrov, niet helemaal fit en net terug van een schouderblessure, maakte te veel fouten om een serieuze bedreiging te vormen voor de 36-jarige Federer.

Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima brak ‘King Roger’ de tot dan toe goed serverende Dimitrov bij een stand van 2-2 in de eerste set. Hij verzilverde meteen zijn eerste breakpoint en liep vervolgens makkelijk naar 6-2. De eerste set was in 25 minuten gedaan.

Het tweede bedrijf nam niet veel meer tijd in beslag. Federer brak in de openingsgame de service van Dimitrov. Na nog een break was het verzet van de Bulgaar, die alle zeven onderlinge ontmoetingen met Federer heeft verloren, definitief gebroken. In 55 minuten was het pleit beslecht.

Federer had na afloop warme woorden over voor het toernooi. ,, Het was een absolute droomweek. Ik kwam hier met het doel de halve finale te halen en nu win ik de finale”, aldus de tennisgrootheid. ,,Rotterdam is echt een van de grote ‘stops’ van de tour. Ik geniet van het stadion, het geweldige publiek, het is een droomweek voor ons spelers. Ik zal deze week nooit vergeten.” Of hij komend jaar zijn titel komt verdedigen liet Federer in het midden. Hij weet nog niet hoe lang hij blijft spelen.