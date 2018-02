Fourcade schrijft historie voor Frankrijk

De Franse biatleet Martin Fourcade is na zijn tweede goud op de Winterspelen van Pyeongchang de succesvolste Franse olympiër aller tijden. Fourcade won de 15 kilometer massastart na een demonstratie van skiën en schieten. Eerder won hij al de 12,5 kilometer achtervolging, een titel die hij ook in Sotsji 2014 behaalde. Daar was hij ook de beste geweest op de 20 kilometer individueel. Op de massastart was hij in Vancouver en Sotsji al goed geweest voor zilver.

Fourcade, vlaggendrager van de Franse ploeg bij de openingsceremonie, versloeg in een sprint de Duitse wereldkampioen Simon Schempp. Het brons was voor de Noor Emil Hegle Svendsen.