Frans dubbelsucces in Rotterdam

De Franse tennissers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut hebben het dubbeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament op hun naam geschreven. Het koppel versloeg in de finale het Kroatisch-Oostenrijkse duo Mate Pavic en Oliver Marach. Er moest zondagmiddag een supertiebreak aan te pas komen om een beslissing te forceren. Daarin hielden de Fransen het hoofd net iets koeler: 2-6 6-2 10-7.

Herbert en Mahut, in de Davis Cup begin deze maand ook actief tegen Nederland, waren als derde geplaatst in Rotterdam. Vooral Mahut is geen onbekende in de Maasstad. Hij won in 2016 en 2014 ook al het dubbelspel toen respectievelijk met de Canadees Vasek Pospisil en zijn landgenoot Michael Llodra.

Pavic en Marach waren voor de editie van dit jaar net een plaatsje hoger ingeschaald dan de Fransen. Ze staan vijfde en zesde op de wereldranglijst voor dubbels. Mahut en Herbert staan op de zevende en dertiende plaats op die lijst van de ATP.