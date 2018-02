Ghafoor geeft gas op 400 meter

Atlete Madiea Ghafoor heeft met overmacht de Nederlandse titel indoor op de 400 meter bemachtigd. De Amsterdamse won de finale in 52,21 seconden, een dik persoonlijk record en de tweede tijd ooit gelopen door een Nederlandse. Alleen Ester Goossens was in 1998 met 51,82 sneller.

Ghafoor was zaterdag in de series met 52,92 al onder de limiet voor de WK indoor gedoken. Met haar tijd in de finale gaf ze aan de titelstrijd in Birmingham (1-4 maart) serieus te nemen. ,,Geweldig toch, deze tijd. Ik wist dat ik harder kon en in de voorbereiding op de WK indoor is dit lekker’’, zei de kampioene, die in de finale onder anderen de zusjes Laura en Lisanne de Witte (derde en vierde) ver achter zich liet. Nicky van Leuveren, die als tweede finishte, gaf met 53,27 meer dan een seconde toe.