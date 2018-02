Hirscher glorieus winnaar op de reuzenslalom

De Oostenrijker Marcel Hirscher heeft met grote overmacht zijn tweede gouden medaille van deze Olympische Spelen behaald. Hij was in twee runs van de reuzenslalom veruit de snelste van het meer dan 100 man grote deelnemersveld.

Hirscher verdedigde in de tweede run een ruime voorsprong. De Noor Henrik Kristoffersen die na de eerste ronde niet in de top 10 stond behaalde het zilver met 1,27 seconde achterstand. De derde plaats was voor de Fransman Alexis Pinturault.

Eerder deze week won Hirscher, zoon van een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder, al het goud op de slalom. Dat was de eerste olympische titel uit zijn carrière en de enige belangrijke prijs die nog ontbrak op zijn erelijst.