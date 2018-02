Hirscher snelste in eerste run reuzenslalom

Oostenrijker Marcel Hirscher heeft zichzelf een goede uitgangspositie verschaft om zijn tweede olympische skititel te behalen. Hij was in de eerste run van de reuzenslalom voor mannen veruit de snelste van het veld.

Hirscher zal in de tweede run rekening moeten houden met de Fransman Alexis Pinturault die tweede werd en 0,63 seconde langer deed over de eerste afdaling. Derde in de tussenstand is de Noor Leif Kristian Nestvold-Haugen, die 0,66 seconde moet goedmaken op Hirscher.

In de eerste omloop op een moeilijk gestoken parcours vielen opvallend veel skiërs, waaronder een aantal medaillekandidaten en outsiders uit. De beste dertig uit de eerste run bepalen wie er met de medailles naar huis gaan. De beslissing valt in de tweede omloop die om 05.45 uur (Nederlandse tijd) begint.

Eerder deze week won Hirscher, zoon van een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder, al het goud op de slalom. Dat was de eerste olympische titel uit zijn carrière en de enige belangrijke prijs die nog ontbrak op zijn erelijst.