Kodaira wint goud op 500 m, Ter Mors zesde

Nao Kodaira heeft bij de Winterspelen in Zuid-Korea goud veroverd op de 500 meter. De Japanse schaatsster zegevierde in een prachtige tijd van 36,94 seconden. Dat is een olympisch record en een wereldrecord op zeeniveau.

Het zilver was voor de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa, die eindigde in een tijd van 37,33. Bij Vancouver 2010 en Sotsji 2014 won de thuisfavoriet olympisch goud. De Tsjechische Karolina Erbanova pakte brons met een tijd van 37,34.

Nederlands kampioene Jorien ter Mors belandde op de zesde plek met een tijd van 37,53. Anice Das (negentiende in 38,75) en Lotte van Beek (23e in 39,18) vervulden in de afgeladen Gangneung Oval een bijrol.