Koolhof verliest dubbelfinale in New York

NEW YORK (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof heeft in New York naast een ATP-titel gegrepen. De 28-jarige Gelderlander verloor met zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak de finale van het dubbelspel tegen het als tweede geplaatste koppel Max Mirni/Philipp Oswald. De veertigjarige Wit-Rus en de 32-jarige Oostenrijker trokken de winst naar zich toe in de supertiebreak: 6-4 4-6 10-6.

