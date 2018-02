Koops: dinsdag beslissing over opstelling

Na de wat moeizame kwartfinale van de Nederlandse schaatsers op de olympische achtervolging tegen de Verenigde Staten, neemt bondscoach Geert Kuiper dinsdag een besluit of hij woensdag in de halve eindstrijd tegen Noorwegen opnieuw met Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij aan de start verschijnt. Mogelijk wordt reserve Patrick Roest naar voren geschoven.

,,We gaan eerst analyseren. We kijken naar alle rondetijden, alle videobeelden en alle data die we hier verzameld hebben. Daarna maakt de bondscoach een keuze”, zei technisch directeur Arie Koops, die zondag in Gangneung de grieperige Kuiper op het ijs verving.

Verweij had het van de drie Oranje-rijders het zwaarst en moest de koppositie twee ronden voor het einde noodgedwongen snel weer afstaan. De schaatser klaagde na afloop over materiaalpech.

Koops: ,,Ik maak me geen zorgen over Koen. Dat is niet nodig als je hier met z’n drieën een tijd van 3.40 rijdt. Zoals de schaatsers ook zelf hebben gezegd: we zijn hier met z’n vieren en we zullen alles doen in het teambelang. Er is maar één teambelang en dat is een prijs winnen. We rijden woensdag in feite twee keer een finale.”