Kramer: laatste twee ronden in problemen

De Nederlandse achtervolgingsploeg beleefde in de olympische kwartfinale tegen de Verenigde Staten geen probleemloze rit. Koen Verweij kon het laatste deel moeizaam meekomen, maar Oranje kwalificeerde zich desondanks redelijk overtuigend voor de halve eindstrijd.

,,Ik vond het eigenlijk heel erg goed gaan. Tot twee ronden voor het einde. Toen kwamen we een beetje in moeilijkheden”, analyseerde kopman Sven Kramer. ,,Koen had twee ronden voor het einde een iets mindere beurt en gaf die heel volwassen weg. In het verleden zag je nog wel eens dat het helemaal uit elkaar viel als iemand het moeilijk kreeg. Als team pakten we het nu goed op en bleven we dicht bij elkaar.”

Of Nederland in de halve finales tegen Noorwegen in dezelfde samenstelling aantreedt, zal de komende dagen worden besproken. Patrick Roest is reserve achter Kramer, Verweij en Jan Blokhuijsen.