Kvitova de beste in Qatar

De Tsjechische tennisster Petra Kvitova heeft zondag het zeer sterk bezette Qatar Total Open op haar naam geschreven. De nummer 21 van de wereld was in de finale na twee uur en zestien minuten de Spaanse Garbiñe Muguruza de baas: 3-6 6-3 6-4.

De als zestiende geplaatste Tsjechische versloeg in Doha liefst drie tennissters uit de top vijf van de wereld. Ze versloeg zaterdag de nummer één Caroline Wozniacki in de halve eindstrijd. Eerder al moest de nummer drie van de wereld, Elina Svitolina, eraan geloven. Muguruza is de nummer vier van de mondiale ranglijst. De nummer tien Julia Görges moest in de kwartfinale geblesseerd opgeven tegen Kvitova.

De 27-jarige Tsjechische pakte in Qatar haar tweede WTA-titel op rij. Ze won pas ook al in het Russische Sint-Petersburg.