Loetsenko wint Ronde van Oman

De Kazak Alexei Loetsenko heeft de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De renner van Astana veroverde zaterdag met zijn tweede plaats in de koninginnenrit achter zijn Spaanse ploeggenoot Miguel Ángel López de leiderstrui en stond die op de slotdag niet meer af. De zesde en laatste etappe, een vrijwel vlakke rit over 135 kilometer van Al Mouj Muscat naar Matrah Corniche, werd gewonnen door Alexander Kristoff.

Voor de Noor, die tegenwoordig rijdt voor UAE-Team Emirates, was het de derde keer op rij dat hij in Matrah Corniche de slotrit van de Ronde van Oman won. Kristoff hield in de sprint de Fransman Bryan Coquard en de Italiaan Giacomo Nizzolo achter zich. De Nederlander Floris Gerts van Roompot-Nederlandse Loterij werd tiende.

In het eindklassement was de tweede plaats voor López. Diens landgenoot Gorka Izagirre werd derde.