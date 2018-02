Ronald Mulder sluit zich af in Gangneung

Ronald Mulder denkt dat er maandag ruim tien kandidaten zijn voor olympisch goud op de 500 meter. ,,En daar ben ik er één van, maar je kunt bijna de hele startlijst opnoemen”, lacht de 31-jarige Zwollenaar na de laatste training op de Gangneung Oval. ,,Het gaat hartstikke goed dit jaar. Europees kampioen en drie keer podium in de wereldbeker. Dat pakken ze me niet meer af, maar het gaat dit seizoen natuurlijk maar om één ding: olympisch goud.”

Mulder, die brons won bij Sotsji 2014 daar waar zijn tweelingbroer Michel goud veroverde, denkt in de aanloop naar zijn olympische race aan weinig andere dingen dan de rit. ,,Ik visualiseer hem na de loting wel duizend keer. En dan moet het er maandag allemaal goed uitkomen.”

Ronald Mulder heeft zich in het olympisch dorp min of meer afgesloten voor de buitenwereld. ,,Alleen Michel en mijn vrouw hebben mijn nummer, voor de rest blijft mijn telefoon in de kast liggen. Hij leeft enorm mee, maar de reis naar Zuid-Korea kwam hem niet goed uit. Mijn ouders zijn hier wel, ik heb zaterdag nog koffie met hen gedronken.”