Schippers: jaar om adem te halen

Het is een jaar om adem te halen. Zo noemt atlete Dafne Schippers 2018. ,,De afgelopen twee jaar waren best heftig, ik kan wat meer ontspanning goed gebruiken. Dus doe ik het dit jaar een beetje anders’’, zei de Nederlandse sprintdiva dit weekeinde bij de NK indoor in Apeldoorn, waar ze haar achtste nationale titel op de 60 meter ophaalde.

Het wil niet zeggen dat ze minder hard wil lopen. ,,Ik ben nog net zo fanatiek en de EK outdoor deze zomer in Berlijn vind ik belangrijk, maar het is geen WK of Olympische Spelen. Ik kan dit jaar dingen doen die ik leuk vind. Het is van belang het jaar ontspannen door te gaan om compleet in de focus te zijn voor de WK van volgend jaar’’, aldus Schippers.

De Utrechtse bestormde in 2015 onverwachts de wereldtop op de sprint met een sublieme 200 meter op de WK in Peking. De 21,63 leverde goud op en staat nog altijd te boek als de derde mondiale tijd ooit gelopen. ,,Maar vanaf dat moment veranderde alles om mij heen. In het begin is alles leuk en alle aandacht en eer geven ook wel energie, maar ik heb wel moeten leren om te gaan met mijn nieuwe status. Dat was een heftig proces waar ik doorheen moest en nu begin ik pas door te krijgen hoe dat moet. Ik kan er nu ook meer van genieten.’’

Met trots kijkt ze dan ook terug op de WK van 2017 in Londen, waar ze brons won op de 100 meter en haar titel op de 200 meter prolongeerde. ,,Het is heel wat anders als iedereen van je verwacht dat je weer wereldkampioen wordt. Het was niet makkelijk, maar ik heb me er doorheen geslagen en ik ben er geweldig blij mee.’’

Schippers zit lekker in haar vel, zoveel is wel duidelijk. Ze ziet ook echt uit naar de WK indoor, begin maart in Birmingham. ,,Ik wilde deze winter graag indoor doen, omdat ik het leuk vind. Natuurlijk wil ik daar voor de titel gaan, maar 60 meter is een lastige afstand. Het is zo kort, dat ieder foutje wordt afgestraft. Je kun eerste worden, maar ook achtste.’’

De Utrechtse heeft ook iets in haar trainingen veranderd. Coach Rana Reider stemde ermee in dat ze meer tempo’s doet voor het loopritme. ,,Ik miste het afgelopen jaar de ontspanning in mijn races; ik wilde het te veel op kracht doen en vaak was het vechten. Ik was de souplesse, een van mijn sterke punten, een beetje kwijt. Ik voelde hier bij de NK op de 60 meter al dat ik er meer souplesse in kon leggen.”