Skiër Braaten pakt goud op slopestyle

De Noorse freestyle skiër Oystein Braaten heeft het goud veroverd op de slopestyle. De Noor bleef met de score van zijn eerste run de Amerikaan Nick Goepper en de Canadees Alex Beaulieu-Marchand voor.

Braaten, die vorig jaar ook al goed was voor goud op de Winter X-Games in Aspen, maar vier jaar geleden bij de Spelen in Sotsji slechts tiende werd, zette in zijn eerste run een score van 95,00 punten neer. Daar kwam Goepper met zijn derde run nog heel dicht bij in de buurt met een score van 93,60 punten. De Amerikaan, die in Sotsji bleef steken op brons, moest nu genoegen nemen met zilver. Beaulieu-Marchand zat daar vlak achter met 92,40.