Skoblikova houdt Wüst angstvallig in de gaten

Als er iemand in de schaatswereld is, die de olympische prestaties van Ireen Wüst de komende dagen angstvallig in de gaten houdt, dan is het Lidia Skoblikova wel. De inmiddels 78-jarige Russin leidt nog altijd in het ‘eeuwige’ klassement van de meest succesvolle schaatssters bij de Winterspelen, gerekend vanaf het aantal behaalde gouden medailles.

Skoblikova staat op zes olympische titels, zonder ander eremetaal. Wüst heeft haar met vijf keer goud, plus vier keer zilver en een keer brons, bijna te pakken. Op de ploegachtervolging, met maandag de kwartfinales en woensdag de grote finaledag, kan de 31-jarige Brabantse definitief de beste schaatsster aller tijden in de olympische historie worden.

,,Ja, dat zou heel mooi zijn, maar ik focus me alleen op het winnen van goud”, zegt Wüst, die deze week bij Pyeongchang 2018 haar laatste olympische meters rijdt. ,,Dat is echt het enige dat telt. We zijn wereldkampioen en titelhouder op dit onderdeel. We hebben hier goed getraind en daardoor genoeg vertrouwen op de goede afloop. Als we geen goud halen zou ik heel teleurgesteld zijn.”