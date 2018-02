Van der Poel naar dertigste zege in Hulst

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zijn dertigste overwinning van het seizoen behaald. In de Zeeuwse gemeente Hulst toonde de 23-jarige Nederlander weer zijn macht in de modder. Met ruime voorsprong kwam hij als eerste over de streep. Daarachter volgden de Belgen Laurens Sweeck en Tom Meeusen.

Zaterdag had Van der Poel in het Belgische Middelkerke al zijn 29e seizoenszege geboekt. Ook daar degradeerde hij de rest tot figuranten. Met dertig overwinningen evenaart Van der Poel de Belg Sven Nys, die in 2007 ook zoveel zeges behaalde.

Vanaf de start was Van der Poel gebrand om deze mijlpaal te bereiken. Met zijn broer David ging hij er direct van door. David van der Poel kon zijn twee jaar jongere broertje slechts twee ronden volgen.

Bij de vrouwen was de Belgische Laura Verdonschot de sterkste. Ceylin Del Carmen Alvarado was de beste Nederlandse op de derde plaats.