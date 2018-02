Visser grijpt vierde hordetitel op rij

Nadine Visser heeft voor de vierde keer op rij de Nederlandse titel veroverd op de 60 meter horden. Ze noteerde in de finale bij de NK indoor in het Omnisport van Apeldoorn 8,03. Eefje Boons pakte zilver in 8,21, meerkampster Anouk Vetter behaalde brons in 8,31.

Visser liep voor het eerst deze winter niet onder de 8 seconden, maar daar maalde ze niet om. ,,Ik was er voor de NK even uit, dus ik wilde hier vooral wedstrijdritme opdoen. Het ging me ook vooral om de titel.’’

Op de WK indoor over twee weken in Birmingham moet het sneller. ,,Het doel is de finale en elke race wat harder. Dat moet kunnen’’, aldus de Noord-Hollandse, die eerder deze winter haar persoonlijk record aanscherpte tot 7,91 en nog maar 0,02 seconde af is van het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager, dat sinds 1989 op 7,89 staat.

Visser eindigde vorig jaar bij de WK in Londen als zevende in de finale van de 100 meter horden, maar ze werd ook zevende op de zevenkamp. Hoewel haar coach Bart Bennema toen al liet doorschemeren dat ze een keuze zal moeten maken tussen de twee onderdelen, stelt Visser dat nog even uit. ,,Het plan is na de WK indoor de zevenkamp weer op te pakken’’, zei ze.

Bij de mannen prolongeerde Koen Smet zijn titel op de 60 meter horden. Hij won de finale in 7,68. De Amsterdammer doet begin maart mee aan de WK indoor.