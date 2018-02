Voetblessure houdt Vloon van titel af

Een verkeerde landing op de mat heeft polsstokhoogspringer Menno Vloon van het goud afgehouden bij de NK indooratletiek in Apeldoorn. De atleet van het jaar 2017 moest genoegen nemen met het zilver met een voor zijn doen weinigzeggende hoogte van 5,33 meter.

,,Ik landde na een sprong op het randje van de mat en kwam met mijn voet nogal hard op de grond. Ik kon daarna geen gang meer maken’’, zei Vloon.

De atleet uit Krommenie baarde vorig jaar opzien door het Nederlands record op 5,85 te zetten. Op de WK in Londen beleefde hij een sof door bij zijn allereerste sprong een blessure op te lopen. Ook toen landde hij verkeerd op de mat.

Vloon was deze winter weer op dreef en sprong onlangs in Düsseldorf over 5,70. Drie pogingen op 5,78, de limiet voor de WK indoor begin maart in Birmingham, mislukten daar. Wel is hij al zeker van de EK outdoor komende zomer in Berlijn. ,,Daar wil ik de finale halen.’’

Koen van der Wijst pakte de titel met een hoogte van 5,43.