Volleybalbekers naar Sliedrecht en Taurus

De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben de Nederlandse beker veroverd. De ploeg van de vertrekkende trainer Matt van Wezel was in de finale in sportcomplex Het Activum in Hoogeveen veel te sterk voor Eurosped: 25-21 25-20 25-16. Sliedrecht Sport, de regerend landskampioen, volgt VC Sneek op als bekerwinnaar.

Bij de mannen kreeg de bekerfinale in SV Land Taurus een verrassende winnaar. De ploeg uit Houten versloeg het favoriete Abiant Lycurgus uit Groningen, de regerend landskampioen, in vijf sets: 19-25 26-24 25-23 13-25 15-13. Taurus volgt Orion op als winnaar van de Nederlandse volleybalbeker.