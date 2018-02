De Belg Tim Wellens heeft de Ruta del Sol gewonnen, de Spaanse vijfdaagse rittenkoers. De slotetappe, een tijdrit over 14 kilometer in Barbate, werd gewonnen door de Spanjaard David de la Cruz. Stef Clement werd derde.

Wout Poels, die de leiderstrui zaterdag verspeelde aan Wellens, was goed voor de zesde tijd. Hij was drie seconden sneller dan Wellens maar dat was niet voldoende om de Belg van Lotto-Soudal van de eindzege af te houden.

Poels werd tweede in de eindrangschikking.