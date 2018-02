Wereldtitel voor handboogschutters

De Nederlandse boogschutters hebben de wereldtitel indoor op het onderdeel recurve veroverd. Sjef van den Berg, Steve Wijler en Rick van der Ven waren in de finale ook te sterk voor Australië (5-1).

Het Nederlandse trio versloeg in de halve finale Oekraïne (5-3). Van den Berg kan ook nog de individuele wereldtitel veroveren. Hij staat in de finale van de recurve tegenover de Japanner Daisuke Tomatsu.

Op compound strijden de mannen maandag met Kroatië om de bronzen plak. Mike Schloesser, Peter Elzinga en Sil Pater versloegen in de kwartfinale Denemarken met 235-233. In de halve finale was thuisfavoriet Verenigde Staten te sterk. Schloesser staat maandag ook in de individuele finale. Hij treft daarin de Italiaan Sergio Pagni.