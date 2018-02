Bobsleeër Kripps leidt met één run te gaan

De Canadezen Justin Kripps en Alexander Kopacz starten als leider aan de laatste run in de tweemansbob. Het Canadese duo zette met 49,09 de derde tijd neer in de derde run en dat was voldoende om de koppositie over te nemen van de Duitsers Nico Walther en Christian Poser. Die kwamen niet verder dan 49,32 en zakten naar de vijfde positie.

Een ander Duits duo, Francesco Friedrich en Thorsten Margis, zette met 48,96 de beste tijd neer in de derde run voor de Letten Oskars Melbardis en Janis Strenga (49,08). Friedrich staat in het klassement tweede achter Kripps op 0,06 seconde. De derde Duitse bob van Johannes Lochner en Christopher Weber staat derde op 0,09 seconde.