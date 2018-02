Goffin herstelt goed van oogblessure

De Belgische tennisser David Goffin herstelt goed van de oogblessure die hij tijdens het tennistoernooi van Rotterdam opliep. In de halve finale tegen Grigor Dimitrov ketste een bal van zijn racket en kwam in zijn oog. Goffin moest de wedstrijd daarop staken. Het toernooi van Marseille, dat maandag is begonnen, komt nog wel te vroeg voor de nummer zeven van de wereld.

,,Hallo allemaal, bedankt voor al jullie leuke berichtjes”, zegt Goffin op Instagram. ,,Mijn oog herstelt goed en de dokters zijn heel positief met het oog op een snelle comeback. Ik ben heel teleurgesteld dat ik niet zal kunnen spelen op het ATP-toernooi van Marseille, maar ik hoop jullie snel terug te zien op de court.”