Hoofdsponsor vierkant achter Anema

De geplaagde schaatscoach Jillert Anema kan op de volledige steun blijven rekenen van Bert Jonker, directeur van het Friese ingenieursbedrijf Clafis. Hij fungeert sinds 2014 met zijn onderneming als hoofdsponsor van de gelijknamige schaatsploeg, die onder leiding staat van Anema. ,,Jillert en ik passen heel goed bij elkaar. Of ik nog steeds 100 procent vertrouwen in hem heb? Zeker weten.”

Jonker keerde maandagochtend terug in Nederland na een bezoek aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Daar maakte hij alle commotie rond Anema van dichtbij mee. ,,Of ik er van geschrokken ben? Nee, ik wist dat hij ooit een soort waarschuwing van NOC*NSF had gekregen. Dat het IOC de zaak laat rusten, verbaast me niks. Ik vond het meteen nog minder dan een storm in een glas water.”

Anema kwam bij de Winterspelen afgelopen donderdag in opspraak door een onthullend verhaal in de Volkskrant. Hij zou bij Sotsji 2014 een poging tot beïnvloeding van een achtervolgingsrace hebben gedaan. Het NOC*NSF verzweeg de zaak, maar informeerde het IOC eind vorige week alsnog onder druk van de publicatie. Het IOC stemde zondag met de handelswijze en de genomen sanctie (berisping) door het NOC*NSF in.

,,Iedereen die bij onze schaatsploeg is betrokken, heeft vanaf donderdag last gehad van deze zaak en Jillert in het bijzonder. En dat bij het mooiste sporttoernooi te wereld, dat eens in de vier jaar wordt gehouden. Maar goed, het is gebeurd, we zijn er nu gelukkig helemaal klaar mee. Met één vraag blijf ik echter nog wel even zitten: ‘wie heeft er belang bij gehad om dit verhaal naar buiten te brengen’?”

Schaatsliefhebber Jonker gaat nog zeker twee jaar door met Team Clafis. ,,Mijn hart zit in die ploeg en dan mag het dus wat kosten. Een aantal schaatsers en coaches zal op mij kunnen blijven rekenen.”