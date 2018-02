IJshockeyfinale weer tussen Canada en VS

De olympische ijshockeyfinale bij de vrouwen is zoals gewoonlijk weer een Noord-Amerikaans onderonsje. De Verenigde Staten schakelden maandag Finland uit (5-0) in de halve finale en Canada was met dezelfde cijfers te sterk voor de Russische ploeg die onder neutrale vlag uitkomt op de Spelen.

Alleen in 2006 ging de vrouwenfinale, die sinds 1998 in het olympische programma is opgenomen, niet tussen Canada en de VS. Zweden schakelde dat jaar verrassend de VS uit om vervolgens in de finale tegen Canada te verliezen. Regerend olympisch kampioen Canada kan voor de vijfde opeenvolgende keer goud halen op de Winterspelen. Alleen in 1998 verloor de Canadese ploeg van de VS.