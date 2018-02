Knegt begint op Spelen aan laatste afstand

Sjinkie Knegt vertrok richting de Olympische Spelen met één belangrijk doel: het behalen van goud. De Friese shorttracker heeft in Gangneung nog één kans om dat te bewerkstelligen. Na zilver op de 1500 meter en vroegtijdige uitschakeling op de kilometer en met de aflossingsploeg, moet het voor Knegt gebeuren op de kortste afstand. Dinsdag staan de series van de 500 meter op het programma.

Knegt is ingedeeld in de vijfde heat en moet bij de eerste twee eindigen om door te mogen naar de kwartfinales van donderdag. De Nederlander is gekoppeld aan aan de Rus Aleksandr Sjoelginov, de Kazach Nurbergen Zhumagaziyev en de Chinees Ren Ziwei.

Naast Knegt doen ook Dylan Hoogerwerf (derde heat) en Daan Breeuwsma (vierde heat) mee aan de 500 meter. De eerste heat start om 11.45 uur Nederlandse tijd.

Daarvoor (vanaf 11.00 uur) komen eerst de vrouwen in actie in de series van de 1000 meter. Dat is de laatste kans voor Suzanne Schulting om nog iets van haar toernooi te maken. De twintigjarige debutante begon met redelijk hoge verwachtingen aan de Spelen, maar wist die nog niet waar te maken. Schulting is ingedeeld in de derde heat en moet, net als bij de mannen, bij de eerste twee eindigen om door te mogen naar de kwartfinales op donderdag. Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof (winnares van olympisch zilver op de 500 meter) komen ook de baan op voor TeamNL in de Gangneung Ice Arena.

De Nederlandse shorttrackvrouwen rijden dinsdag ook de B-finale op de aflossing.

Andere Nederlandse sporters komen dinsdag niet in actie op de Olympische Spelen.