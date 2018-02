Luiten springt omhoog op wereldranglijst

Golfer Joost Luiten is door zijn zege in het Oman Open 22 plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Hij klom van plaats 90 naar 68. Een terugkeer in de top vijftig en daarmee zekere startbewijzen in de Majors komt weer dichterbij voor de Rotterdammer.

Op de ranking van de Europese Tour steeg Luiten naar de negende plaats en dat betekent dat hij mag spelen in het eerstkomende toernooi uit het World Golf Championship in Mexico (1-4 maart). Daar bedraagt het prijzengeld 10 miljoen dollar. Luiten geeft op zijn website aan dat hij deze week de Qatar Masters overslaat om zich voor te bereiden op het toernooi in Mexico.

Zijn zesde overwinning op de Europese Tour leverde Luiten ook veel punten op in de kwalificatie voor de Ryder Cup. Het is de grote wens van Nederlands beste golfer in september mee te doen voor het Europese team in de tweejaarlijkse confrontatie met de Verenigde Staten. Teamcaptain Thomas Björn houdt hem in de gaten, gezien zijn welgemeende felicitatie op Twitter. ,,Dat was topklasse golf”, aldus de Deen.