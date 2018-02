Maas in achterhoede na eerste sprong big air

Cheryl Maas is de kwalificatie op het onderdeel big air op de Olympische Spelen voorzichtig gestart. De eerste sprong van de snowboardster in het Alpensia Ski Jumping Centre kreeg een score van 65,00 punten. Maas eindigde daarmee als zeventiende.

Later op maandag is de tweede run. De hoogste score in twee runs van elke snowboardster telt. Van de 26 deelneemsters plaatsen de beste twaalf zich voor de finale van vrijdag. De hoogste score in de eerste sprong kwam op naam van de Canadese Laurie Blouin (90,25).

De big air staat voor het eerst op het olympische programma. De wedstrijd in Zuid-Korea is een zogenoemde city big air, een schans gebouwd op een stellage. De schans is 73 meter hoog. De jury beoordeelt de sprongen op uitvoering, hoogte en stijl.