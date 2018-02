Noors team pakt goud bij skispringen

Het Noorse landenteam heeft olympisch goud gepakt bij het skispringen. Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang en Robert Johansson bleven Duitsland en Polen voor. De Noren sprongen 1098,5 punten bij elkaar, ruim voor Duitsland met 1075,7 en Polen met 1072,4.

De wedstrijd bleef spannend tot de laatste sprong van Johanssen die eerder al twee keer individueel brons had gewonnen. Grote man bij de Noren in de landenwedstrijd was Tande met 141 en 145 punten uit de eerste en tweede sprong.

Andreas Wellinger uit Duitsland was de succesvolste springer op deze Spelen. Hij won op de kleine schans en pakte zilver op de grote schans en bij de landenwedstrijd. Kamil Stoch uit Polen pakte goud op het koningsnummer en brons in het landenklassement.