Ronald Mulder: te veel fouten gemaakt

Voor een olympische schaatsmedaille op de 500 meter heb je een vrijwel vlekkeloze rit nodig. ,,En die reed ik niet”, besefte Ronald Mulder, als nummer zeven de eerste Nederlander met een tijd van 34,83. ,,Ik maakte twee of drie foutjes. Het was te rommelig voor een medaille.”

Mulder, bij Sotsji 2014 na twee races goed voor brons, had tegen de latere winnaar Havard Lorentzen uit Noorwegen nog wel een sterke start. ,,Ik was goed weg, 9,5 is gewoon een goede opening. Ik voelde wel dat ik mijn winst op het eerste deel pakte. In het tweede deel van de opening merkte ik dat ik iets van mijn timing af was. Dat probeerde ik in de eerste bocht heel erg goed te maken en dat werkte averechts.”

De bijna 32-jarige Mulder, die niet van plan is om na dit seizoen te stoppen, kwam tot de harde conclusie dat hij in de belangrijkste race in vier jaar tijd niet het beste van zichzelf had laten zien. ,,Ik weet hoe ik moet winnen met slechts één race, maar dat heb ik helaas hier niet bewezen. Ik merkte gewoon dat ik niet echt top was. Ik was te veel aan het haasten en jagen. Heel frustrerend.”