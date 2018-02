Smeekens: teleurstelling is heel groot

Wereldkampioen Jan Smeekens droomde vooraf van een medaille op de olympische 500 meter. ,,Ik wilde op het podium eindigen. Ik wist dat daarvoor een magische rit nodig was. Ik weet ook dat ik het in me heb, maar het kwam er helaas niet uit. De teleurstelling is echt heel groot”, gaf de 31-jarige schaatster toe nadat hij als tiende was geëindigd.

Volgens Smeekens reed hij een modale rit. ,,Niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Maar met een gemiddelde race ga je het hier gewoon niet redden. Ik wist meteen dat mijn tijd van 34,93 niet voldoende zou zijn voor een plak. Dat stemt me verdrietig.”

Smeekens kwam zondag tijdens de laatste training nog hard in botsing met de boarding op de Gangneung Oval. ,,Of dat van invloed is geweest? Dat denk ik wel. Het was een soort kleine aanrijding met de auto. Je probeert het weg te stoppen, maar ideaal is anders. Je wordt er zeker niet beter van.”

Smeekens wilde zijn pijnlijke crash echter niet als excuus aanvoeren. ,,Uiteindelijk liegt de klok niet.”