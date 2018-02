Sprinters vechten om opvolging Michel Mulder

Titelverdediger Michel Mulder ontbreekt, maar Nederland heeft maandag op de 500 meter bij de Winterspelen in Zuid-Korea tal van kanshebbers op goud. Regerend olympisch kampioen Mulder ging ten onder aan de moordende concurrentie op het OKT en zag wereldkampioen Jan Smeekens, Europees kampioen Ronald Mulder en wereldkampioen sprintvierkamp Kai Verbij er met de tickets voor Pyeongchang vandoor gaan.

De 500 meter voor de mannen begint om 12.53 uur Nederlandse tijd. Smeekens, die zondag tijdens de laatste training nog hard ten val kwam, rijdt in de tiende rit tegen de Amerikaan Mitchell Whitmore. Mulder komt in de zestiende rit uit tegen de Noor Havard Lorentzen. Verbij start in de voorlaatste rit met de Japanner Daichi Yamanaka als tegenstander. Voordat de sprinters het ijs van de Gangneung Oval opkomen rijden de vrouwen eerst vanaf 12.00 uur hun kwartfinales op de ploegachtervolging. Oranje neemt het op tegen Zuid-Korea.