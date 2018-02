Tennisser Kevin Anderson heeft de New York Open op zijn naam geschreven. De nummer één van de plaatsingslijst voldeed aan de verwachtingen en bleef in een spannende finale de Amerikaan Sam Querrey de baas: 4-6 6-3 7-6 (1).

Querrey was als tweede geplaatst in New York. Anderson rekende in de halve eindstrijd af met de Japanner Kei Nishikori: 6-1 3-6 7-6 (4).