Vrouwenploeg met record naar halve finales

De Nederlandse vrouwenploeg heeft zich bij de Winterspelen in Zuid-Korea met een olympisch record geplaatst voor de halve finales op de achtervolging. Het schaatstrio van Oranje reed in de eerste rit tegen het kansloze gastland een tijd van 2.55,61, tevens een baanrecord op de Gangneung Oval. De olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel strijdt woensdag tegen de Amerikaanse ploeg, die de vierde tijd reed (2.59,75), om een finaleplaats.

Namens Nederland verschenen Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong in de baan. De samenwerking verliep nog niet helemaal naar wens. Al bij de start verloor De Jong even de aansluiting, onderweg verrichtte het drietal het nodige duwwerk en ook het wisselen van koppositie ging niet altijd even soepel. Het is ook de eerste keer dat het drietal dit seizoen gezamenlijk een wedstrijdrace afwerkt.

Lotte van Beek keek toe als vierde rijdster. Bondscoach Geert Kuiper zat weer op de tribune. Hij moet nog even op afstand blijven van de sporters van TeamNL wegens een griepaanval. Technisch directeur Arie Koops en Rutger Tijssen vormden het coachduo op het ijs.

In Sotsji haalden Wüst, Leenstra en Jorien ter Mors vier jaar geleden olympisch goud binnen, met ook Van Beek als vierde rijdster. Vorig jaar veroverden Wüst, Leenstra en De Jong de wereldtitel in Gangneung met een tijd van 2.55,85.

De andere halve finale gaat tussen Japan (2.56,09) en Canada (2.59,02). Japan verbeterde dit seizoen in het wereldbekercircuit al twee keer het wereldrecord. Vooral de tijd op de hooglandbaan in Salt Lake City sprak tot de verbeelding: 2.50,87.

De grote finaledag voor de achtervolging is woensdag, zowel bij de mannen als vrouwen. Wüst begint dan aan haar laatste olympische inspanningen. Bij Nederlandse titelprolongatie komt Wüst op zes olympische titels, plus vier keer zilver en een keer brons. Daarmee zou ze dan definitief de meest succesvolle schaatsster zijn in de olympische geschiedenis, gerekend vanaf het aantal gouden plakken.