Wüst: woensdag ook Van Beek in actie

De Nederlandse schaatsvrouwen moeten woensdag tijdens de beslissende dag op de olympische achtervolging niet twee keer in dezelfde samenstelling rijden. ,,Ik denk dat het slim is dat een van ons zich spaart voor de finale. Wie dat is, is aan de bondscoach”, zei kopvrouw Ireen Wüst nadat Nederland maandag in de kwalificaties met 2.55,66 de snelste tijd van de acht landen had neergezet.

Naast Wüst kwamen Marrit Leenstra en Antoinette de Jong in actie. Lotte van Beek was reserve. Woensdag is eerst de halve finale tegen de Verenigde Staten. Daarna volgt voor TeamNL de finale of de strijd om brons.

Wüst: ,,Lotte is ook heel erg sterk. In principe leent de tegenstander zich er ook voor om iemand rust te gunnen. We mogen nooit te makkelijk over de Amerikaanse vrouwen denken. Vandaag waren we vier seconden sneller dan zij. Dat geeft vertrouwen.”

Ondanks de overtuigende tijd, waren de Oranje-vrouwen in de Gangneung Oval nog niet helemaal tevreden. ,,Ik denk dat we nog iets beter kunnen samenwerken qua communicatie”, oordeelde Wüst. ,,Ook moeten we de rondetijden iets vlakker houden en zorgen dat ze wat minder hoog oplopen.”

Over de communicatie vulde Leenstra aan: ,,We dachten vooraf dat we elkaar niet zouden kunnen horen. Maar dat kon dus wel.” Er was bij de schaatssters wat verwarring over de termen die ze onderling gebruikten. Zo was niet helemaal duidelijk wat met ‘jo’ en ‘go’ bedoeld werd. Wüst: ,,Alles met ‘jo’ en ‘go’ betekent vanaf nu inhouden of wat langzamer rijden. En ‘ja’ en ‘gaan’ gebruiken we nu als we willen versnellen of extra tempo moeten maken.”

Leenstra keek voorzichtig al naar een mogelijke finale tegen Japan. ,,Het is voor het eerst dit seizoen dat we sneller zijn dan Japan. Dat geeft vertrouwen.”