Frans biatlongoud op gemengde estafette

Frankrijk heeft goud gepakt op het biatlononderdeel gemengde estafette. Marie Dorin Habert, Anaïs Bescond, Simon Desthieux en Martin Fourcade bleven de Noren en Italianen voor. Fourcade kwam als slotskiër na 1.08.24,3 over de finishlijn. Noorwegen werd tweede op 20,9 seconden, gevolgd door de Italianen op zes seconden.

De gemengde estafette gaat over tweemaal 6 kilometer voor de vrouwen en tweemaal 7,5 kilometer voor de mannen. Alle deelnemers moeten tweemaal schieten, een keer liggend en een keer staand.

Fourcade geldt als biatlongrootheid. Op de gemengde estafette pakte hij zijn derde gouden plak van deze winterspelen. Op de 12,5 kilometer achtervolging en 15 kilometer massastart eindigde hij in Zuid-Korea eveneens als eerste. Vier jaar geleden won hij in Sotsji goud op de 12,5 kilometer achtervolging en de 20 kilometer individueel. Zilver was er in 2010 en 2014 op de 15 kilometer massastart.

De strijd om de derde plaats in Pyeongchang was ongekend spannend. Het verschil op de meet tussen Italië en Duitsland bedroeg uiteindelijk 0,3 seconde. Duits protest bij de jury over onregelmatigheden bij de eindsprint haalde niets uit.