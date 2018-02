Shorttrackster Lara van Ruijven staat in de kwartfinales van de olympische 1000 meter. De Nederlandse was in de series de rapste in haar heat en mag donderdag terugkomen voor het vervolg van het toernooi op deze afstand.

De Britse Elise Christie raakte in de serie waarin Van Ruijven uitkwam geblesseerd. De Poolse Magdalena Warakomska en de Hongaarse Andrea Keszler plaatsten zich ook voor de kwartfinales.

Van Ruijven kwam eerder op de Spelen op de 500 meter niet verder dan de series.