Dylan Hoogerwerf is erin geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de 500 meter op de Olympische Spelen. De Nederlandse shorttracker finishte in de series in de Gangneung Ice Arena als tweede achter de Zuid-Koreaan Seo Yi-ra. Dat was voldoende om donderdag terug te mogen komen voor het vervolg van het toernooi.

Voor Hoogerwerf was het zijn eerste optreden in Gangneung. Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt komen nog in actie.