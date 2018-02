Twee koersen Terpstra in openingsweekend

Niki Terpstra komt in het Belgische openingsweekend van het seizoen in actie in twee wielerkoersen. De Nederlandse renner is door zijn ploeg Quick-Step Floors opgenomen in de selectie voor Omloop Het Nieuwsblad (zaterdag) en Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag).

Terpstra is een van de vier renners die dit weekend ‘dubbelen’. Ook de Belgen Iljo Keisse, Yves Lampaert en de Colombiaan Fernando Gavaria komen in beide wedstrijden in actie.

Quick-Step moet het dit seizoen voor het eerst sinds jaren stellen zonder Tom Boonen, die in april vorig jaar zijn loopbaan beĆ«indigde. Ploegleider Tom Steels ziet echter voldoende kansen voor zijn ploeg. ,,De nieuwe finale van de Omloop is veeleisend. We hebben veel troefkaarten, sterke renners die de voorbije weken hun vorm getoond hebben.”