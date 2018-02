Tweede gouden plak voor Canadese ijsdansduo

Het Canadese duo Tessa Jane Virtue en Scott Moir heeft dinsdag hun leiding bij het ijsdansen omgezet in een gouden medaille op de Winterspelen in Zuid-Korea. Ze behaalden na een geweldige kür tijdens het laatste onderdeel vrije dans in totaal 206,07 punten. De twee begonnen aan het onderdeel als leiders in het klassement na de 83,67 punten voor hun korte kür.

Op plek twee eindigden Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron uit Frankrijk. De bronzen medaille was voor het Amerikaanse duo Maia Shibutani en Alex Shibutani.

Virtue en Moir wonnen bij de Winterspelen in 2010 in Vancouver ook al goud en pakten zilver in Sotsji. Met de Canadese ploeg veroverde het duo eerder deze Winterspelen het goud op het teamevent.