Unieke prestatie Ter Mors

Jorien ter Mors heeft een unieke prestatie geleverd op de Olympische Spelen van Pyeongchang. Ze is volgens statistiekenbureau Gracenote de eerste vrouw die medailles wint in twee verschillende sporten op dezelfde Winterspelen. De Twentse won in Zuid-Korea goud op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen en voegde daar brons aan toe bij het shorttrack op de aflossing.

Mogelijk kan de Tsjechische Ester Ledecka Ter Mors evenaren. Zij won al heel verrassend het goud op de super-G bij het alpineskiën en komt nog in actie als snowboardster op de parallel reuzenslalom.

De Italiaanse shorttrackster Arianna Fontana won zilver op de 3000 meter aflossing en dat was al haar zevende olympische medaille. Ze is nu de succesvolste vrouw in het shorttrack.