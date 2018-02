Van Beek vervangt Leenstra tegen VS

Lotte van Beek heeft op de olympische achtervolging opnieuw uitzicht op een medaille. De 26-jarige schaatsster mag woensdag als reserverijdster in de halve finales tegen het Amerikaanse team de plaats innemen van Marrit Leenstra.

Met kopvrouw Ireen Wüst en Antoinette de Jong moet de Nederlandse ploeg zonder al te grote problemen de eindstrijd, ook op woensdag, kunnen halen. Daarin zal Leenstra normaal gesproken haar vaste basisplek weer terugkrijgen. Van Beek is, evenals bij Sotsji 2014 (goud), door haar optreden in de aanloop naar de finale dan in elk geval verzekerd van een plak.

,,Lotte heeft dit seizoen al een paar keer goed gepresteerd op de achtervolging”, legt bondscoach Geert Kuiper uit. ,,Bovendien leveren we vrijwel niets in aan snelheid. Marrit behaalde brons op de 1500 meter, met Lotte 0,01 seconde erachter als nummer vier. Het is een luxepositie. Marrit is meer een sprintster en hoeft nu maar één keer te rijden.”

Met een olympisch record en een baanrecord (2.55,61) plaatste Nederland zich maandag royaal bij de laatste vier. Het trio van Oranje was ruim 4 seconden sneller dan de Amerikaanse ploeg, die in een andere rit uitkwam. ,,Misschien dat we ons in de slotfase al een beetje kunnen sparen voor de finale”, doelt Kuiper op het feit dat alleen de winst telt en niet meer de tijd. ,,Maar het zou heel dom zijn om nu al alleen maar bezig te zijn met Japan. De eerste prioriteit ligt in de halve eindstrijd.”

Japan is volgens Kuiper nog altijd de grote favoriet. ,,Die ploeg heeft het hele jaar gedomineerd in de wereldbeker, maar is niet onverslaanbaar. Ook Japan maakt soms foutjes onder druk, zoals in de kwartfinale toen Miho Takagi te snel vertrok. Met een perfecte uitvoering kunnen wij winnen van Japan. Maar eerst de Amerikanen.”