Van Kerkhof ondanks val in kwartfinale

Nederland is donderdag bij het olympische shorttracktoernooi met drie vrouwen vertegenwoordigd in de kwartfinales van de 1000 meter voor vrouwen. Na Suzanne Schulting en Lara van Ruijven overleefde ook Yara van Kerkhof de series.

De winnares van olympisch zilver op de 500 meter ging al snel in haar race onderuit. De Duitse Anna Seidel was daarvoor verantwoordelijk. Zij kreeg een straf en is uitgeschakeld. Datzelfde overkwam de Russische Sofia Prosvirnova.

Samen met Van Kerkhof bereikte de Chinese Li Jinyu de volgende ronde.

Schulting en Van Ruijven waren eerder op dinsdag beiden de snelste in hun serie.