Wüst wil nog niets horen over zesde titel

Ireen Wüst kan woensdag definitief de ‘GOAT’ (‘Greatest Of All Time’) worden in het olympische vrouwenschaatsen. De 31-jarige Brabantse moet alleen nog ‘even’ met de Nederlandse achtervolgingsploeg de olympische titel prolongeren. Eerst wacht de matige Amerikaanse ploeg in de halve eindstrijd en daarna moet Oranje het waarschijnlijk opnemen tegen het favoriete Japan.

Met de hulp van Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en vierde rijdster Lotte van Beek kan Wüst voor de zesde keer olympisch goud veroveren. Daarmee zou ze de inmiddels 78-jarige Russin Lidia Skoblikova (zes keer goud, nul andere plakken) aflossen als meest succesvolle olympische schaatsster aller tijden. ,,Dat is echt een dingetje voor de pers”, beweert Wüst. ,,Ik ben alleen maar bezig met winnen en met titelprolongatie.”

Wüst komt woensdag voor de laatste keer in actie in olympisch verband. Ook daar is ze naar eigen zeggen helemaal niet mee bezig. ,,Hoe belangrijk zes keer olympisch goud voor mij is? Net zo belangrijk als de eerste voor Antoinette en de tweede voor Marrit en Lotte.”