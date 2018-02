Blokhuijsen: dit was overmacht

Bij de start van de achtervolging in de halve finale tegen Noorwegen sprong een veer van de schaats van Jan Blokhuijsen. ,,Dit is gewoon overmacht”, sprak het ‘slachtoffer’.

Hij had er in aanloop niet voor gekozen andere veren te nemen, zoals veel schaatsers deden. ,,Ik rijd het hele jaar op deze veren en altijd ging het goed. Ik heb gekozen voor het materiaal dat me het beste beviel. Dit is gewoon pech.”

Sven Kramer durfde niet te zeggen dat Nederland had gewonnen zonder het incident van de veer. ,,Dat zullen we nooit weten. Maar prettig is het niet, als zoiets al bij de start gebeurt. De Noren reden geweldig en een schrale troost is dat we hebben verloren van de latere winnaar. Maar dat maakt verder niets goed voor ons.”

Oranje moest genoegen nemen met brons.